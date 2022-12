Proteção Civil apela à restrição das deslocações para Lisboa. Há vários acessos cortados

JN/Agências Hoje às 08:11, atualizado às 08:30 Facebook

A Proteção Civil nacional apelou, esta terça-feira, aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal durante a noite e deverá manter-se até quarta-feira.

Num ponto de situação feito pelas 7 horas, o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias.

Segundo o responsável, devido a trabalhos na subestação da Abóbada, concelho de Cascais, está previsto um corte de energia de cerca de uma hora e meia num raio de 10 quilómetros nesta zona de Cascais.

O comandante nacional André Fernandes reconheceu que "não vai ser fácil" normalizar a situação, porque apesar de durante a manhã ser espectável uma redução na precipitação, depois voltará a intensificar-se, com picos de chuva forte.

"Hoje o dia vai ser complicado", admitiu André Fernandes, que indicou que, só no distrito de Lisboa, houve 21 ocorrências durante a noite, até às 6 horas.

Os acessos a Lisboa estão hoje "bastante condicionados", com cortes pontuais em vias como a IC19, IC20 ou a CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa), ao ponto de o vereador da Proteção Civil, Ângelo Pereira, ter apelado a quem trabalha em Lisboa para não se deslocar para a capital.

Há igualmente fortes condicionamentos e cortes em estradas como a N117 (Queluz-Agés), N8, N215 em Loures, junto ao IKEA, no acesso da A8 a Loures, na N115 no Mexial, na N9 em Torres Vedras e na Calçada da Carriche, em Lisboa. A Radial de Benfica e a Segunda Circular também estão condicionadas.

A estação de comboios de Algés mantém-se encerrada, assim como a estação do metropolitano de Chelas. Ainda no metro de Lisboa, está condicionado o átrio Norte da estação do Jardim Zoológico.

Os problemas de circulação estendem-se à zona ribeirinha de Lisboa, entre Chelas e o Beato.

O acesso à Ponte 25 de Abril pela avenida de Ceuta, em Lisboa, também está cortado, segundo a proteção civil, que assume que com os picos de precipitação vai demorar a escoar a água da chuva e pede cuidados redobrados a quem tem mesmo que circular por causa dos lençóis de água.

O comandante sublinhou o trabalho dos serviços municipais de proteção civil, bombeiros e PSP, insistindo que o dispositivo no terreno é "forte e robusto" e que todos os meios estão "em prontidão imediata" para um eventual reforço, se necessário.