Providência cautelar contra condomínio de luxo em Lisboa

Defensores do património de São Vicente, em Lisboa, querem travar projeto de 100 apartamentos no antigo Hospital da Marinha por "violar o PDM".

A Associação de Defesa do Património Cultural Edificado de São Vicente (ADPEV) interpôs uma providência cautelar à Câmara de Lisboa para impedir o avanço da construção de um condomínio de luxo num dos bairros mais antigos da capital. O Tribunal Administrativo de Lisboa já aceitou a providência e por isso os trabalhos terão de ser suspensos. A obra prevê a reabilitação de um velho edifício oitocentista, onde funcionou o Hospital da Marinha, e de um imóvel contíguo a este, assim como a construção de mais dois blocos de prédios, dando origem a 100 apartamentos.

A associação frisa que "não é contra o projeto de reabilitação", mas "contra a construção de prédios de raiz no antigo logradouro do hospital", por considerar que esta viola o Plano Diretor Municipal (PDM). O edifício onde o hospital funcionou durante mais de 200 anos (entre 1806 e 2015), a poucos metros da zona histórica do Campo de Santa Clara e do Panteão Nacional, foi comprado pela empresa Stone Capital, por 18 milhões de euros, em 2016. A imobiliária adquiriu, depois, o imóvel vizinho, uma antiga escola primária - onde estava a funcionar a Escola Profissional Almeida Reis há 20 anos e onde viviam pelo menos duas pessoas - indemnizadas para saírem o ano passado.

Hotelaria e comércio

A empresa quer reabilitar os dois imóveis e construir mais dois, dando origem a um complexo de hotelaria, comércio e habitação, com 100 apartamentos (desde T1 a T6) - o Palácio de Santa Clara. Descontentes com os planos, e depois de quase um ano a tentarem falar "pacificamente" com a Câmara de Lisboa sobre o projeto imobiliário, um grupo de cidadãos avançou agora com uma providência cautelar contra a construção dos novos edifícios. A edificação dos imóveis, dizem, vai "tapar completamente a fachada lateral do prédio da antiga escola, suprimindo completamente a imagem de marca desta rua que dá acesso à emblemática Feira da Ladra".

A Associação de Defesa do Património Cultural Edificado de São Vicente considera que os blocos de prédios novos "não têm nada a ver com a história arquitetónica do antigo Hospital da Marinha, cuja construção terminou em 1802", sublinham. "Contestamos a construção de raiz de prédios nesta zona antiga e supostamente protegida, construções que vão descaracterizar completamente e para sempre a Rua do Paraíso e a zona envolvente, com monumentos de maior importância, como o Panteão Nacional", criticam.

A APVDE diz ainda que empreitada viola o PDM ao "não preservar a memória histórica do conjunto arquitetónico onde se insere a extinta unidade hospitalar" nem "a identidade histórica e cultural do Campo de Santa Clara". "Não podemos deixar que, em pouquíssimos anos, só por causa da ganância de uns e negligência de outros, seja destruída para sempre esta beleza. Nem podemos permitir que sejam construídos mamarrachos que não respeitam a fisionomia da cidade e a sua integridade", defendem.

Empresa e Câmara não falam

O JN contactou a Stone Capital e a Câmara Municipal de Lisboa para obter uma reação, mas as respostas só chegaram da empresa imobiliária. Esta diz apenas que ainda não foi notificada da providência cautelar e, por isso, não conhece o seu conteúdo. O JN dirigiu ainda várias perguntas à Stone Capital sobre a legalidade do projeto, mas a empresa optou por não responder

Cronologia de uma obra polémica

Outubro de 2018: Site da Stone Capital disponibiliza fotomontagem do projeto.

Novembro de 2018: Início das escavações e achados arqueológicos e grupo de moradores lança petição contra o projeto imobiliário.

Dezembro de 2018: Manifestação de habitantes para denunciar a política urbanística da CML e "a dificuldade de os cidadãos acederem aos projetos".

Janeiro de 2019: Moradores apresentam petição (com quase mil assinaturas) à Comissão Municipal de Lisboa.

Maio de 2019: Criação da Associação de Defesa do Património Cultural Edificado de São Vicente.

Junho de 2019: Peticionários intervêm na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) para denunciar "a vedação às informações relativas aos projetos urbanísticos" da Câmara de Lisboa. AML faz recomendações à CML para pedir "mais transparência e acesso aos projetos".

Julho de 2019: Licenciamento da obra é deferido pela Câmara de Lisboa.