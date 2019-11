PS Lisboa diz não reconhecer repressão na Catalunha apesar de voto na Assembleia Municipal

Hoje às 20:48 Facebook

Apesar de ter votado a favor da condenação da repressão contra o povo catalão, o PS na Assembleia Municipal de Lisboa afirma que não reconhece a existência de "medidas repressivas" ou "uma deriva autoritária das autoridades espanholas".

Na terça-feira, o PS aprovou um voto, apresentado pelo PCP, de condenação às "pesadas penas de prisão a dirigentes de forças políticas, membros do parlamento e ex-membros do Governo da Catalunha e pela repressão contra o povo catalão".

"Não obstante a redação do voto, o Partido Socialista considera que não houve até ao momento medidas repressivas nem tão pouco uma deriva autoritária das autoridades espanholas, mas não pode deixar de assinalar que não se reveria nesses comportamentos, caso tivessem acontecido", lê-se na declaração de voto enviada hoje à agência Lusa.

Este documento foi divulgado depois de o diário espanhol "El País" ter anunciado que o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) vai apresentar uma queixa formal ao PS português por ter apoiado uma moção na Assembleia Municipal de Lisboa que denuncia a "repressão" na Catalunha.

A declaração de voto, assinada pelo líder do grupo municipal dos socialistas, Manuel Lage, nota que o PS "reconhece Espanha como um Estado de Direito, soberano, livre e democrático" e considera "que a situação da Catalunha deve ser sempre considerada no quadro de respeito pela constituição e pelas leis espanholas".

Os eleitos acrescentam que defendem "a autonomia e a independência da justiça, enquanto pilar fundamental do Estado de Direito, e como tal, considera que se deve dar à justiça o que é da justiça e à política o que é da política".

"O Partido Socialista não se revê nas sucessivas tentativas de associar ou comparar o Estado espanhol a um regime autoritário", é destacado ainda.

O documento aprovado na terça-feira visa também apelar ao Governo espanhol que "proceda à consequente libertação dos detidos catalães".

PS, PCP, PEV, PAN, MPT, BE e sete deputados independentes votaram a favor do voto de condenação, que contou ainda com a abstenção de um independente e do deputado municipal socialista José Moreno, enquanto PSD, CDS-PP e um deputado independente votaram contra.