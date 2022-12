PSP abate vaca à solta na Segunda Circular em Lisboa

JN Hoje às 18:50, atualizado às 19:04 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) abateu, este sábado, uma vaca na zona do Colégio Militar, em Lisboa, depois de o animal ter andado à solta na Segunda Circular.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou ao "Jornal de Notícias" que o animal foi abatido perto do Colégio Militar, depois de ter passado pela Segunda Circular, no sentido Aeroporto/Benfica. "O animal da espécie bovino foi abatido por representar perigo para pessoas e veículos", acrescentou. Não há registo de acidentes ou vítimas causadas pelo incidente.

O trânsito na zona está condicionado para limpeza da via.

O momento em que o animal andava na Segunda Circular foi partilhado nas redes sociais pelos internautas que estavam na zona.

Está uma vaca à solta na 2ª circular pic.twitter.com/HT62bHdbhV - Nuno Fraga Coelho (@nunofragacoelho) December 10, 2022