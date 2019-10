PSP morre em acidente de trabalho em Alfragide

Ivo Neto Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP morreu, esta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho nas oficinas automóveis da polícia, em Alfragide.

A vítima, um Chefe da PSP, de 58 anos de idade, foi colhida por uma manobra de uma empilhadora.

O alerta foi dado ao início da tarde desta terça-feira e para o local foram acionados elementos dos bombeiros e do INEM. "Apesar de todos os esforços médicos e manobras de reanimação, a vítima veio a falecer no local", explica a força policial em comunicado enviado às redações.

O acidente foi, entretanto, comunicado ao Ministério Público e à ACT. A Direção Nacional da PSP "determinou a presença de uma equipa de investigação criminal para recolha de todas as provas necessárias ao inquérito e, paralelamente, foi ordenada a abertura de uma averiguação interna para determinar as circunstâncias do acidente".

A PSP informa, também, que foi accioda uma equipa de psicólogos para apoio no local e aos familiares da vítima.