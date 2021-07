Quatro pessoas feridas em acidente com cinco viaturas no eixo Norte-Sul

JN/Agências Hoje às 21:54, atualizado às 22:29 Facebook

Quatro pessoas ficaram esta quinta-feira feridas na sequência de um acidente com cinco viaturas, no Eixo Norte-Sul (IP7), no sentido Lisboa-Camarate, estando o trânsito a ser desviado para rotunda da Ameixoeira. A circulação foi normalizada pelas 21.50 horas.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), a última viatura foi retirada às 21.50 horas, tendo sido levantando o corte de trânsito.

O trânsito estava a ser desviado para rotunda da Ameixoeira, depois de quatro pessoas terem ficado feridas na sequência de um acidente com cinco viaturas.

De acordo com o Cometlis, os quatro feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

O Cometlis explicou, pelas 20.30 horas, que o trânsito foi cortado e estava a ser desviado para a rotunda da Ameixoeira, "no sentido de quem sai de Lisboa".

"Há reboques das seguradoras a fazerem o transporte das viaturas envolvidas no acidente", adiantou fonte da PSP, acrescentando que as autoridades receberam o alerta para a ocorrência às 19.10 horas.