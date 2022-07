Rebentamento de pneu de avião privado encerra pista do Aeroporto de Lisboa

JN Hoje às 18:46, atualizado às 19:23 Facebook

A operação do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esteve temporariamente encerrada devido a um avião imobilizado na pista.

De acordo com a ANA-Aeroportos de Portugal, a situação, registada entre as 17.14 e as 18.53 horas, foi provocada pelo rebentamento de um pneu no trem de aterragem de uma aeronave privada, à chegada ao aeroporto.

O avião foi removido "de modo a que a operação retomasse o mais rapidamente possível", adiantou fonte da ANA ao JN, acrescentando que foram divergiso 23 voos para o Porto e Faro.