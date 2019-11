Recuo em projeto urbanístico no Martim Moniz vai custar 300 mil euros

Sofia Cristino Hoje às 16:05 Facebook

Câmara de Lisboa vai indemnizar promotor de plano de requalificação da Praça Martim Moniz, em Lisboa.

A Câmara de Lisboa vai ter de pagar no mínimo 300 mil euros ao promotor do projeto de requalificação da Praça do Martim Moniz - um plano que não chegou a avançar. Ontem foi aprovado o acordo mútuo de revogação do contrato da concessão de exploração de quiosques nesta praça. Em julho, o presidente da Autarquia, Fernando Medina, anunciou que o projeto, que previa a instalação de contentores onde funcionariam 50 espaços comerciais, não iria avançar. A decisão é boa, diz a Oposição, mas teve "um custo elevado" que podia ter sido evitado.

Ontem, na reunião privada da Câmara, foi aprovada uma proposta de fim do contrato entre a empresa que explorava a Praça do Martim Moniz e o Município. Os partidos da Oposição - que deram contributos para este documento final - elogiam a sua aprovação, mas dizem que pecou por tardio. "Estamos satisfeitos. Faz um ano que propusemos aquilo que agora foi votado, o fim da concessão. A diferença é que, hoje, o promotor já aplicou mais investimento e gastou pelo menos 300 mil euros em contentores. A decisão poderia ter sido tomada há mais tempo e com menos prejuízos para a Autarquia", diz Ana Jara, deputada comunista na Câmara.

Concurso de ideias

João Pedro Costa, deputado do PSD, também elogiou o fim do contrato, mas diz que a indemnização agora paga pela Autarquia "é o preço de um erro". O acordo de revogação estabelece o pagamento de uma compensação no valor de 300 mil euros, prevendo-se, porém, o compromisso por parte do Município de "proceder a um ressarcimento adicional", até ao máximo de 1,1 milhões de euros, "caso o promotor venha a demonstrar o nexo de causalidade entre outros dos custos reclamados". "Trezentos mil é o valor já contabilizado, mas ainda há um conjunto de despesas que têm de ser aferidas entre a CML e o promotor", explicou Costa. No final, resultou ainda uma proposta única da Câmara, que congregou as propostas do PSD, PCP e BE, para que haja um processo participativo e um concurso de ideias para a requalificação da Praça do Martim Moniz.