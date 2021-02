Restaurante em Lisboa volta a quebrar regras e recebe clientes

R.N.C. Ontem às 23:50 Facebook

O restaurante Lapo, em Lisboa, terá voltado a abrir as portas e quebrar as regras do estado de emergência, que prevêem o encerramento destes estabelecimentos.

Um vídeo do momento foi publicado esta quinta-feira à noite na página do restaurante no Facebook. O registo foi emitido em direto e veem-se várias pessoas no interior no estabelecimento. A maioria está sem máscara e não cumpre o distanciamento físico.

Já não é a primeira vez que o mesmo restaurante recusa fechar as portas. A 28 de janeiro, os proprietários do Lapo organizaram um protesto e dezenas juntaram-se à entrada do estabelecimento sem qualquer proteção contra a covid-19. A PSP notificou o casal proprietário do restaurante, que invocou a Constituição para manter o estabelecimento aberto.