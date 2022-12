Restaurante "Tavares Rico" votado ao abandono e à mercê do vandalismo

Paredes luxuosas, revestidas de grandes espelhos e talha dourada, lustres de cristal e relógios intemporais são imagem de marca do estabelecimento de restauração mais antigo do país.

Sobreviveu à Monarquia, à República e ao Estado Novo, tendo recebido alguns dos vultos mais icónicos da história. Mas agora o restaurante conhecido por "Tavares Rico", em Lisboa, está votado ao abandono há três anos. A Câmara diz que "tem procurado sensibilizar senhorios e empresários para a salvaguarda deste património", mas quem por lá passa não vê movimentações nesse sentido. Segundo a Autoridade Tributária, em 2021, "as autarquias comunicaram 10 544 prédios devolutos e 3796 prédios em ruínas".

Há dias, um vidro partido da porta do Tavares, no centro de Lisboa, denunciava o estado de abandono do restaurante mais antigo do país. Aberto em 1784, foi aqui onde Francisco Sá Carneiro fez a última refeição antes do desastre aéreo que lhe tirou a vida, em 1980. Seis décadas antes, em 1917, Sidónio Pais almoçou no Tavares na véspera do golpe militar contra a República que preparou e dirigiu. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros tomavam ali o pequeno-almoço.