Restrições não travam ajuntamentos de jovens à noite em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 10:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Na segunda-feira, poucos dias depois do Governo aumentar as restrições no concelho de Lisboa por causa do número crescente de casos covid-19, vários grupos de jovens consumiam bebidas alcoólicas na Baixa da cidade.

Na Praça Luís de Camões, a PSP interveio, pelas 23 horas, dispersando grupos de pessoas que se concentravam a ver um artista de rua.

No Miradouro São Pedro de Alcântara, onde também estavam dezenas de jovens, no momento em que o JN esteve no local viu uma viatura da PSP a passar, mas nenhuma intervenção.

Há 45 concelhos em risco muito elevado (19) e elevado (26) de incidência de covid-19 nos quais é proibido circular entre as 23 horas e as 5 horas, medida em vigor desde a passada sexta-feira.

A PSP deteve cinco pessoas e registou quase 60 contraordenações, a maior parte na Área Metropolitana de Lisboa, durante o fim de semana, e no âmbito da fiscalização às medidas para combater a pandemia.