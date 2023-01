Revelada imagem do altar-palco no Parque Eduardo VII

JN com Lusa Hoje às 23:03 Facebook

Foram reveladas imagens do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude, que deverá ser construído no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Os custos da Jornada Mundial da Juventude têm estado em destaque esta semana depois de ser conhecido que a construção do altar-palco do espaço do Parque Tejo (com nove metros de altura e capacidade para duas mil pessoas), a cargo do município da capital, foi adjudicada à Mota-Engil por 4,24 milhões de euros (mais IVA), somando-se ainda a esse valor 1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura.

O autarca de Lisboa, Carlos Moedas, assumiu todas as responsabilidades pela organização da Jornada Mundial da Juventude, declarando que dá "o corpo às balas" no planeamento de "um evento único para Lisboa", mas mostrou-se disponível para rever projetos e custos e afirmou que fará "a vontade do presidente da República e da Igreja".

O município de Lisboa é ainda responsável, entre outros, pela criação de algumas infraestruturas básicas, nomeadamente água, eletricidade e rede móvel, bem como de uma ponte pedonal (EMEL), e por assumir metade do custo da colocação de uma ponte militar, que ligará as margens do Trancão, com o concelho de Loures. A câmara vai também construir um palco no Parque Eduardo VII e outro no Terreiro do Paço, no âmbito das cerimónias, mas ambas as estruturas são de menor dimensão do que a do Parque Tejo.