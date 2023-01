Revelada imagem do altar milionário da Jornada Mundial da Juventude

JN/Agências Hoje às 12:10 Facebook

Foi revelada, esta quarta-feira, a primeira imagem daquele que será o altar-palco milionário da Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar em Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, afirmou, terça-feira, que sabia que a construção do ​​​​​​​altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) ia ficar muito cara, indicando que será realizada com as especificações da Igreja.

Esta observação do autarca surge depois de ter vindo a público que obra de construção do altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar a missa vai custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa, por ajuste direto.

Segundo a informação disponibilizada no Portal Base da contratação pública, "a construção foi adjudicada por 4,24 milhões de euros (mais IVA)", somando-se a esse valor "1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura".

"Queremos que esse palco, essa infraestrutura, fique para o futuro e que muitas dessas infraestruturas fiquem para o futuro. Eu sabia que isto ia ser muito caro, que era um investimento muito grande para a cidade", indicou Moedas.