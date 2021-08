Rio e Medina em picardia no Twitter

Rui Abreu Hoje às 18:39 Facebook

O líder do PSD e o presidente da Câmara de Lisboa envolveram-se, esta terça-feira, numa picardia no Twitter, a propósito do caso das casas que ficaram sem acesso ao passeio, devido às obras na Calçada da Ajuda. Rio alude a uma imagem de "terceiro mundo", Medina fala em "silly season".

Rui Rio escreveu que a Câmara de Lisboa "bem poder ser um motivo de orgulho para quem simpatize com os padrões de rigor do terceiro mundo".

Fernando Medina recorreu à ironia para responder. Começa por agradecer ao social-democrata "por mais uma vez chamar a atenção para os problemas que preocupam os portugueses", e de seguida explica que " as casas são da GNR, estão desocupadas e a entrada é pelo outro lado, pelo pátio do quartel". Termina com um conselho a Rio: "Pode retomar as suas férias e prosseguir com a silly season".

É cada vez mais comum políticos utilizarem o Twitter para deixarem mensagens e trocarem galhardetes e até às eleições autárquicas pode ser que vejamos mais exemplos como este.