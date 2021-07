Roubada carteira de homem que morreu a tentar salvar-se das chamas

Sofia Cristino Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades estão com dificuldades em identificar uma das duas vítimas mortais do incêndio, na Rua Morais Soares, em Lisboa, porque, em pânico com as labaredas e o fumo, quando se atirou do segundo andar, a carteira caiu-lhe do bolso e foi roubada. A outra vítima ficou carbonizada e o prédio, no qual havia apartamentos sobrelotados, ardeu parcialmente. Há dez feridos e dez desalojados.

De acordo com testemunhas e fonte das autoridades, a carteira foi avistada, uma primeira vez depois do corpo ter caído ao chão e, logo depois, desapareceu.

O incêndio aconteceu na noite de sexta-feira e, no prédio viviam emigrantes da Guiné, Senegal, Gâmbia e Brasil, alguns apartamentos estavam em situação de sobrelotação. O senhorio estava em litígio com um inquilino, que subalugava quartos e não pagava renda há 18 meses. A ação de despejo já deveria ter acontecido nesta semana, apurou o JN.