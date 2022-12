Ruas cortadas e reforço dos transportes: Terreiro do Paço prepara-se para a passagem de ano

Plano de segurança prevê várias ruas cortadas, reforço dos transportes públicos e proibição de objetos.

O Terreiro do Paço, em Lisboa, volta a receber concertos na noite de passagem de ano, depois de dois anos sem festejos. Este ano, o fogo de artifício será lançado daqui, como já é habitual, e do Parque das Nações pela primeira vez. Para garantir a segurança das festividades, a PSP terá um forte dispositivo policial, haverá várias ruas cortadas, os transportes públicos serão reforçados e não será permitida a entrada de alguns objetos na Praça do Comércio, como garrafas, copos de vidro, selfie sticks, entre outros.

A partir das 17 horas da última noite do ano, não será possível circular nas ruas da Baixa situadas entre a Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Praça do Comércio, nem na Avenida 24 de Julho, Rua de São Paulo, Rua do Alecrim e Largo do Chiado. Os elétricos e autocarros não circularão na Rua do Arsenal nem na Avenida Ribeira das Naus. Prevê-se que a circulação seja reposta a partir das 5.00 horas nestas artérias. Na zona do Parque das Nações, os acessos rodoviários serão interditos mais tarde, a partir das 23.00 horas, e prevê-se que seja possível voltar a circular pela 1.00 horas.

Transportes públicos reforçados

As carreiras da Carris da madrugada (201, 202, 206, 207, 208 e 210) irão ser reforçadas e estarão condicionadas pelos cortes de trânsito. Haverá três autocarros no Cais do Sodré, três no Rossio e dois em Santa Apolónia. Os comboios do Metropolitano de Lisboa serão reforçados com seis carruagens, mas o metro funcionará até à hora habitual, 1.00. A estação do Terreiro do Paço encerrará pelas 18 horas ou antes se as condições de segurança o justificarem.

No dia 31 de dezembro, quem apanhar o barco no Barreiro ou em Cacilhas para o Cais do Sodré terá mais horários, que ainda vão ser comunicados. Na madrugada de 1 de janeiro haverá ainda partidas extra do Cais do Sodré, às 3 e 4 horas.

A PSP vai criar pontos de controlo do acesso das pessoas à Praça de Comércio, nos quais será condicionada a entrada no recinto de vários objetos. Quem for festejar o último dia do ano ao Terreiro do Paço, não poderá levar garrafas, copos de vidro, armas, explosivos, drogas, buzinas de ar, megafones, selfie sticks, apontadores de laser, bancos, guarda-chuvas e capacetes.

Parque das Nações

No Parque das Nações, serão interditos os acessos rodoviários à Rua do Bojador, Rua da Pimenta, Avenida da Boa Esperança, entre a Praça do Venturoso e a Rotunda da Torre Vasco da Gama, Avenida do Atlântico e Alameda dos Oceanos.

Comboios em greve

A Comboios de Portugal recebeu um pré-aviso de greve. A paralisação poderá comprometer a realização dos reforços de oferta na passagem de ano nas linhas de Sintra e Cascais.

Evitar carrinhos de bebé

A PSP aconselha que as pessoas se desloquem com antecedência para os locais das festividades, que privilegiem os transportes públicos e evitem transportar carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas.