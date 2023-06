Sala de consumo fixa reverteu 42 overdoses em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 09:53 Facebook

Primeiro equipamento de uso vigiado de drogas do país abriu há dois anos. Tem 2011 toxicodependentes inscritos e 160 utilizações diárias.

A primeira sala fixa de consumo vigiado de drogas do país abriu, em Lisboa, há dois anos, para 200 utentes, mas já recebeu o décuplo. O equipamento, instalado na Quinta do Loureiro, em Alcântara, tem hoje 2011 toxicodependentes inscritos, uma média de 160 consumos diários, e evitou 42 mortes por overdose. O consumo na rua diminuiu, tendo sido retiradas 210 mil seringas da via pública. A sala de consumo de estupefacientes do Porto abriu há nove meses, no Bairro da Pasteleira [ler texto ao lado].

Beatriz Rodrigues, técnica psicossocial na sala de consumo de drogas de Lisboa, emociona-se ao recordar todas as vezes em que viu consumidores entre a vida e a morte. "Não é um trabalho fácil. É o peso de se ter uma vida nas mãos da equipa. A reversão de overdose mais complicada que tivemos durou 45 minutos. É muito bom vê-los a acordar", confessa. Roberta Reis, psicóloga e coordenadora técnica do Serviço de Apoio Integrado, diz que "todas as 42 overdoses foram revertidas com sucesso".