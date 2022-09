Sapadores de Lisboa são os anjos da guarda de muitos idosos

Sofia Cristino Hoje às 13:49 Facebook

Bombeiros ajudam em tudo: desde mudar uma lâmpada, consertar um televisor e até nas lides domésticas.

Passa pouco das 9.30 horas quando o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, cumprimenta de fugida a equipa do Núcleo de Intervenção Social de Apoio ao Cidadão (NISAC). "São uns anjos", elogia-os. Na azáfama do quartel, numa altura em que o país é fustigado pelos incêndios, Júlio Barreiros e Vítor Silva, do NISAC, têm uma missão diferente. Os bombeiros andam pela cidade, diariamente, a visitar idosos que vivem numa situação de vulnerabilidade social e a apoiarem-nos no que mais precisam.

Em São Domingos de Benfica, os olhos de Orlando Fernandes, 87 anos, brilham assim que recebe o cumprimento caloroso da equipa do NISAC. É num clima de boa disposição, entre brincadeiras e recomendações, que os bombeiros se vão inteirando das principais necessidades do idoso. "Já sabe o que vai ser a bucha? Precisa de ajuda?", pergunta Vítor Silva ao octogenário, que naquela manhã só pede auxílio para vestir a camisa. O bombeiro mede-lhe ainda as tensões e a glicemia e vai dando conselhos, como beber água, numa semana em que as temperaturas quase atingiram os 40 graus.