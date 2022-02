Satisfação dos utentes do metro de Lisboa aumentou para o "valor mais alto de sempre"

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

O índice de satisfação dos utentes do Metropolitano de Lisboa aumentou em 2021 para "o valor mais alto de sempre", registando-se valores positivos em "todas as componentes do serviço", segundo um estudo divulgado esta quinta-feira pela empresa.

As conclusões do estudo decorrem de um inquérito de satisfação feito a 4085 clientes do Metropolitano de Lisboa (ML), entre outubro e novembro de 2021.

"O índice de satisfação dos clientes do Metropolitano de Lisboa aumentou em 2021 para o valor mais alto de sempre. A subida para 7,78 pontos, numa escala de 0 a 10, significa uma variação positiva de 3,46% face a 2020. Uma variação positiva que tem vindo a aumentar significativamente ao longo dos últimos anos", revela o inquérito.

De acordo com o estudo, realizado pela consultora Nielsen, "os resultados demonstram uma subida generalizada na satisfação" dos clientes "em todas as componentes do serviço prestado".

"As componentes de serviço 'Informação disponibilizada', 'Conforto' e a 'Acessibilidade' são as que obtiveram os valores mais altos da avaliação efetuada pelos clientes do Metro. A 'Oferta de serviço', o 'Tempo' e a 'Segurança' foram as componentes mais valorizadas pelos nossos clientes", conclui o estudo.

Outro dos aspetos que mereceu a satisfação da generalidade dos utentes do ML foram os procedimentos adotados em período de pandemia covid-19, sendo que 59% dos inquiridos avaliaram a globalidade destas medidas com as três notas máximas do inquérito (8 a 10).

"Globalmente, os resultados indicam que o cliente valoriza um meio de transporte rápido e eficaz, que presta um serviço com todas as condições de segurança. Neste campo, os resultados demonstram que existe um 'Sentimento de segurança' francamente positivo quer dentro do comboio, quer na estação/cais de embarque. Também as boas ligações entre linhas do Metropolitano de Lisboa com outros modos de transporte foram especialmente destacadas pela positiva", pode ainda concluir-se.

Por outro lado, no que concerne às sugestões dos utentes para a melhoria do serviço, destaca-se a redução do tempo de espera, o aumento da vigilância e da frequência dos comboios.