Sem-abrigo e voluntários pintaram muro da Expo´98

Quase quatro quilómetros de milhares de blocos de cimento ganharam cor num dia.

Trinta sem-abrigo e 150 voluntários pintaram, este domingo, um muro com 3276 blocos de cimento, ao longo da Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa. A estrutura cinzenta com 3,8 quilómetros, que vai de Santa Apolónia à zona do Braço de Prata, foi projetada pelo arquiteto Troufa Real a propósito da Expo´98 e nunca tinha sido intervencionada. Reabilitar um muro degradado e proporcionar atividades a sem-abrigo nas quais não se sintam discriminados foi um dos objetivos da iniciativa.

Na intervenção foram utilizadas as cores do Código Internacional de Navegação Marítima, como "bandeiras que os navios usam", às quais o artista juntou a cor verde. "São cores altamente contrastantes, uma linguagem muito urbana, que chamam a atenção", explicou ao JN António Guimarães Ferreira, criador do evento performativo "Alfa Bravo".

Sem-abrigo remunerados

Desde 1998, após a sua construção, que o muro, com um movimento ondulatório, "nunca foi limpo". "Acaba por passar despercebido por a sua manutenção estar descurada. Estava muito sujo, a sua reabilitação é importante", considerou ainda. Já há "muito tempo" que o artista plástico costumava correr junto ao muro e vinha a reparar no seu estado de degradação, mas também "em vários sem-abrigo que usam o muro como paredes de suas casas".

"É inevitável dirigirmo-nos a eles para intervirem. São dotados a uma invisibilidade opressiva e precisam de atividades que não estejam relacionadas com a sua condição, onde estejam numa situação de não discriminação. Acredito que este projeto pode contribuir para dar alguma visibilidade da situação e mostrar o que é possível fazermos em conjunto", explicou o responsável, acrescentando que os sem-abrigo serão remunerados pela pintura.

O projeto foi organizado pela State of the Arte (SOTA), com vários parceiros, como Câmara de Lisboa, DGArtes, Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa, o Porto de Lisboa, a Infraestruturas de Portugal, a SUMA, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, entre outros.