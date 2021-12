Sete feridos em choque entre três carros na Ponte Vasco da Gama

Rogério Matos Hoje às 18:32 Facebook

Uma colisão entre três veículos ligeiros na Ponte Vasco da Gama, no sentido sul norte, provocou esta tarde de sexta-feira sete feridos.

De acordo com fonte da proteção civil, todos os ferimentos são considerados leves. Entre os feridos estão duas crianças, uma com nove e outra com dez anos. Foram transportados para o Hospital de Santa Maria e São José, em Lisboa.

O trânsito encontra-se condicionado a uma faixa de circulação na zona do acidente, a meio do tabuleiro da ponte.

O alerta foi dado às 16.03 horas e ao local acorreram os bombeiros do Sul e Sueste, Alcochete e Montijo, bem como a GNR e o INEM. Estão empenhados na ocorrência 18 operacionais com nove viaturas.