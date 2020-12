Surto "controlado" no Hospital dos Capuchos

JN/Agências Hoje às 13:39 Facebook

O surto de covid-19 detetado no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, que resultou já no contágio de 17 doentes e cinco profissionais de saúde está "controlado".

O foco de infeção "foi detetado na quarta-feira à noite e na quinta-feira foram diligenciadas as transferências dos doentes infetados para o Hospital Curry Cabral", onde está situada a enfermaria dedicada à covid-19 do hospital, avançou este sábado fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) à Lusa.

Segundo a mesma fonte, os 17 doentes transferidos estão "estáveis", de acordo com as últimas informações, enquanto os cinco profissionais de saúde infetados "não estão a trabalhar e encontram-se em isolamento em casa".

Paralelamente, há mais cinco doentes que estavam no serviço de Medicina Interna que não foram levados para o Curry Cabral, porque fizeram teste com resultado negativo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19. No entanto, estes cinco doentes "estão em isolamento no Hospital dos Capuchos e vão voltar a ser testados".

Entretanto, o serviço de Medicina Interna - onde teve origem o surto, noticiado pela primeira vez na quinta-feira pelo Observador - "já foi desinfetado na sexta-feira e vai reabrir em breve", segundo fonte oficial do CHLC, que garantiu o cumprimento dos protocolos determinados pela Autoridade de Saúde.