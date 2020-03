Suspensão de visitas a reclusos alargada a prisões da Grande Lisboa

Nelson Morais Hoje às 13:41 Facebook

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informou, no sábado à noite, que alargou às prisões da Grande Lisboa a suspensão das visitas aos reclusos que, há uma semana, já havia sido decretada para as do Norte do país, a fim de diminuir os riscos de contágio por coronavírus.

O alargamento da medida afeta, já desde sexta-feira, os reclusos dos estabelecimentos prisionais de Caxias, Carregueira, Linhó, Lisboa, Monsanto (apenas na parte do regime aberto), Sintra, Tires, Montijo e junto da Polícia Judiciária de Lisboa. A mesma limitação vai afetar os menores internados nos centros educativos da Bela Vista, Navarro de Paiva e Padre António Oliveira.

Desde domingo, 8 de março, que já estavam suspensas as visitas nas cadeias de Paços de Ferreira, Porto, Santa Cruz do Bispo (masculino e feminino), Vale do Sousa, Aveiro, Braga, Guimarães e Viana do Castelo e junto da Polícia Judiciária do Porto, bem como nos centros educativos de Santo António, no Porto, e de Vila do Conde.

Ainda podem continuar a receber visitas os reclusos de três dezenas de estabelecimentos prisionais. Entre estas ainda estão alguns de grande dimensão, como o de Coimbra.

Onde não há visitas, os familiares e amigos dos reclusos poderão deixar roupa lavada que, após 24 horas, será entregue aos destinatários. A DGRSP faz questão de referir que esta medida foi tomada porque, nos contactos com a estabelecidos Direção Geral da Saúde, não recebeu "recomendações que impeçam a entrada de roupa lavada vinda do exterior".

Já para "facilitar o contacto com familiares e amigos", os presos sem visitas passam a poder fazer três chamadas telefónicas diárias, com a duração de cinco minutos cada, informou a DGRSP.

Fonte oficial desta direção-geral, liderada por Rómulo Mateus, informou ainda que, até este sábado, 14 de março, não havia registo de qualquer situação "associada, ou associável, ao Covid-19 em contexto prisional".