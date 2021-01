Suspenso pagamento do estacionamento na via pública em Lisboa

João Paulo Costa Hoje às 19:35 Facebook

O pagamento do estacionamento automóvel na via pública na cidade de Lisboa encontra-se suspenso a partir de segunda-feira e até ao último dia de fevereiro de 2021, devido à pandemia, informou este domingo a Câmara de Lisboa.

Em comunicado, a autarquia acrescenta que "os residentes com dístico podem passar a estacionar gratuitamente em qualquer parque da EMEL" e que todos os dísticos de residentes ou comerciantes ativos até 15 de janeiro, e que entretanto caducavam, veem a sua data de validade prolongada até ao dia 31 de março de 2021.

Os fiscais da EMEL, diz ainda a Câmara, "vão continuar a salvaguardar a qualidade do espaço público e a mobilidade dos peões, fiscalizando o cumprimento do código da estrada, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento no passeio ou na passadeira".