Taxistas bloquearam praça de chegadas do aeroporto de Lisboa em protesto

Entre as 14.30 e as 18 horas desta quarta-feira não houve serviço de táxi no aeroporto de Lisboa devido a um protesto espontâneo de taxistas.

Em causa está a angariação de turistas no interior do terminal por indivíduos que levam os clientes em viaturas particulares e cobram valores exorbitantes.

Esta tarde, de acordo com o relato de um taxista ao JN, uma turista foi aliciada por estes grupos que abordam os passageiros e aceitou o serviço de transporte para o Parque das Nações. O trajeto de cinco quilómetros, que até tem alternativa de metro a partir do aeroporto, custou-lhe 200 euros. "São burlas e extorsões aos passageiros que acontecem há muito tempo sem que ninguém faça nada", alegou. A vítima já terá apresentado queixa nas autoridades.

PUB

Os taxistas resolveram parar o serviço com a intenção de chamar a atenção das autoridades para o que se passa há mais de um ano. "Já denunciámos a situação às autoridades, mas ninguém faz nada, passam a responsabilidade de uns para os outros", disse um taxista sem querer ser identificado.

O protesto decorreu cerca de três horas e os passageiros que chegavam ao aeroporto foram encaminhados para outros serviços de transporte, tal como o Metro ou a zona das partidas, onde há outros serviços de táxi.