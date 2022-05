Teste gratuitos ao VIH em Lisboa, Odivelas e Loures

Isabel Moita Hoje às 17:27 Facebook

A Semana Europeia do Teste 2022 realiza-se entre os dias 16 a 23 de maio e a Liga Portuguesa Contra a SIDA e os Municípios de Lisboa, Odivelas e Loures irão juntar-se à causa, disponibilizando testes rápidos ao VIH e a outras Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST). O objetivo é alertar para a importância do diagnóstico precoce através da realização de rastreios periódicos.

Maria Eugénia Saraiva, presidente da direção da Liga Portuguesa Contra a SIDA, em comunicado, explica a importância da realização de rastreios e como o diagnóstico precoce pode resultar em opções terapêuticas mais viáveis.

"Através desta ação de proximidade, procuramos que todas as pessoas tenham oportunidade de conhecer o seu estatuto serológico e assim contribuir para quebrar a cadeia de transmissão do VIH, Hepatites, Tuberculose e outras IST. A Semana Europeia do Teste reforça a importância de todos fazermos o teste, promovendo a deteção precoce como estratégia de prevenção e, se necessário, de tratamento".

Os rastreios, gratuitos e voluntários, irão começar no dia 16 de maio, em Odivelas, na Feira do Silvado, das 10.30 horas até às 13 horas, e em Lisboa, no Metro Sr. Roubado das 14 horas até às 17.30 horas.

O VIH é o agente infeccioso que causa a SIDA, e que destrói o sistema imunitário do nosso organismo, isto é, destrói os mecanismos de defesa que nos protegem de doenças.