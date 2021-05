Trânsito em Lisboa ainda está longe do pára-arranca habitual

Sofia Cristino Hoje às 11:32 Facebook

Mais veículos no centro, mas situação "ainda é tolerável". Autocarros da Carris registam maior afluência de manhã.

O trânsito em Lisboa começa a regressar aos poucos às principais vias da cidade. Quem conduz diariamente vê mais carros desde a reabertura das escolas, restaurantes, lojas e centros comerciais, embora para muitos ainda seja "um trânsito tolerável". Os taxistas dizem que a hora de maior congestionamento mudou e que "o pico" é mais cedo, pelas 17.30 horas, e que a partir das 18.30 o tráfego acalma. Nos transportes públicos, os passageiros sentem mais movimentação no período matinal.

Nos autocarros da Carris, há uma maior afluência de manhã. "Agora, já nos conseguimos sentar com mais distanciamento, mas logo de manhã é mais complicado", diz Inês Santos, a regressar do trabalho, em Campo de Ourique. No metro de Lisboa a procura tem aumentado à medida que avançam as fases de desconfinamento, mas o número total de validações ainda corresponde a menos 60% face a 2019.