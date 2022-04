Transportes gratuitos para jovens e seniores em Lisboa

Mais velhos podem andar de autocarro, metro e comboio sem pagar a partir do verão. Alunos e universitários têm de esperar por setembro. Oposição quer alargar medida

Jovens entre os 13 e 18 anos, estudantes universitários até aos 23 anos (ou 24 se estudarem medicina ou arquitetura) e maiores de 65 anos que tenham residência fiscal em Lisboa vão deixar de pagar o passe mensal na capital. Os jovens e os seniores poderão viajar gratuitamente nos autocarros da Carris, no Metro de Lisboa e nos comboios da CP e Fertagus em que sejam válidos os títulos Navegante Urbano e Navegante Municipal Lisboa. A medida arranca para os mais velhos no verão, entre junho e julho, e para os estudantes em setembro.

Foi aprovada, ontem, por unanimidade uma das promessas eleitorais do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Propostas não acolhidas

A proposta teve o contributo de todas as forças políticas do Executivo, mas várias não foram acolhidas. Os vereadores do BE, Livre e Cidadãos por Lisboa propuseram, sem sucesso, o alargamento da medida aos estudantes deslocados com residência comprovada em Lisboa. O BE pretendia ainda alargar a medida a jovens até aos 23 que estão a realizar estágios ou a trabalhar, pessoas desempregadas, a ganharem o RSI, e com deficiência. Mas também não foi aprovada.

Os vereadores do PCP e a vereadora independente Paula Marques (Cidadãos por Lisboa) propuseram ainda que a Câmara de Lisboa comparticipe o Navegante metropolitano além do Navegante Municipal, sendo ambos gratuitos para jovens e idosos, mas esta também não foi considerada.

Os jovens com as modalidades "4-18" e "sub 23" podem aderir ao título Navegante Municipal entre os dias 1 de setembro e 15 de novembro e ao final de um ano têm de renovar. A adesão ao título Navegante Urbano na modalidade "terceira idade" pode ser realizada a qualquer momento e também tem validade anual.