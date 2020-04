Três casos de Covid-19 obrigam a evacuar 93 pessoas de pensão em Lisboa

Ontem às 22:43 Facebook

Pelo menos 93 pessoas estão, este sábado à noite, a ser retiradas de uma pensão nos Anjos, em Lisboa, depois de três cidadãos que ali estiveram alojados terem testado positivo para Covid-19. No domingo, serão despistadas para se saber se há mais infetados.

A informação foi confirmada no local pelo vereador da Proteção Civil na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro.

De acordo com o autarca, as três pessoas que testaram positivo foram já hospitalizadas. Entre as restantes, nenhuma apresenta, para já, febre, um dos sintomas da Covid-19.

Na pensão, estariam sobretudo alojadas cidadãos de países africanos de língua oficial portuguesa, atualmente a receber tratamentos médicos em unidades de saúde de Lisboa.

O espaço será desinfetado e, até poderem regressar à pensão, os hóspedes ficarão alojados num hotel da capital, acrescentou o autarca. Foram todos alertados para a necessidade de permanecerem em isolamento profilático.