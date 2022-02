JN Hoje às 10:08 Facebook

As chamas, já extintas, deflagraram no terceiro andar do prédio. Três pessoas hospitalizadas por inalação de fumo.

Um incêndio deflagrou, este domingo de manhã, no terceiro andar de um prédio da Rua Nova do Desterro, em Arroios.

Em declarações ao JN, os Bombeiros de Lisboa informaram que três pessoas foram transportadas para o hospital de São José, por inalação de fumo.

O alerta foi dado pelas 7.50 horas e, pelas 8.21, o incêndio foi dado como extinto. Desconhece-se para já a origem das chamas.