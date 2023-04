Circulação no Túnel do Marquês totalmente restabelecida

JN/Agências Hoje às 16:14, atualizado às 16:45 Facebook

A circulação no Túnel do Marquês, no sentido Cascais-Lisboa, já foi restabelecida, depois de ter estado interrompida devido a um acidente com um pesado, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.

De acordo com a mesma fonte, a circulação naquele sentido foi reposta perto das 16 horas.

Pelas 12.40 horas, fonte da PSP disse à Lusa que um pesado tinha batido no teto do Túnel do Marquês e que o acidente teria acontecido pelas 10.50 horas.

Mais tarde, cerca das 15.30 horas, fonte da Câmara Municipal de Lisboa acrescentou que a central do Regimento dos Sapadores Bombeiros tinha como ocorrência um acidente com um pesado "e a queda de uma estrutura em cima de outra viatura", sem no entanto ter causado feridos.

A mesma fonte acrescentou também não haver informação sobre derrame de combustível no local.