Último inquilino de prédio em Lisboa vive dias de terror

Desconhecidos partem telhas, arrancam porta e destroem contador elétrico. Ataques acontecem desde que o imóvel foi vendido.

Telhado esburacado após furto de telhas, porta rebentada, e por uma vez selada por fora durante a noite, impedindo a saída do edifício, e quadro de eletricidade partido. São estes episódios que, nos últimos dois meses, têm aterrorizado a vida de Agostinho P., um reformado, de 73 anos, que é o último ocupante de um prédio, numa perpendicular à Avenida da Liberdade, em plena zona premium de Lisboa.

O homem vive num primeiro andar arrendado há mais de 40 anos. Apesar da pressão imobiliária, até há dois meses, nunca havia tido problemas com os anteriores proprietários, uma empresa portuguesa, com sede na capital. O pior aconteceu porém em agosto, quando Agostinho viu o seu telhado arrancado por desconhecidos. Com receio de infiltrações, foi ele próprio comprar telhas. Mal imaginava o que sucederia. "O meu pai deixou o material na entrada e foi arrumar o carro. Minutos depois, viu que alguém tinha entrado e partido tudo", conta a filha, sob anonimato, ao JN.