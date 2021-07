União Zoófila acusa Câmara de Lisboa de divulgar informação "falsa" em cartaz  

Sofia Cristino Hoje às 16:55 Facebook

A União Zoófila denunciou, ao final da manhã desta terça-feira, nas redes sociais, a Câmara de Lisboa por utilizar "abusivamente" e "sem o seu consentimento" o nome desta associação num cartaz. "É um puro golpe publicitário e campanha eleitoral, é muito triste", criticou Mafalda Ferreira, secretária da direção da União Zoófila ao JN.

O outdoor anuncia "um novo abrigo para cães e gatos" no Parque Urbano do Vale do Forno, em Lisboa, para a União Zoófila e a Associação Focinhos e Bigodes, transmitindo a ideia "falsa" de que já foi feito um acordo entre estas associações e a Câmara de Lisboa.

A União Zoófila está instalada em terrenos municipais, em Sete Rios, há 70 anos, e a Câmara de Lisboa tem outros planos para aquela zona, mas as duas entidades ainda não chegaram a consenso quanto à futura localização da associação.

"Desde há cerca de 20 anos que somos contactados para a relocalização da União Zoófila. Nunca nos opusemos a sair de lá, mas têm de ser asseguradas condições de segurança e saúde para os animais", explica Mafalda Ferreira. O Parque Urbano do Vale do Forno não será o sítio ideal porque está em cima de um aterro sanitário.

"A Câmara de Lisboa enviou-nos um contrato em junho que ainda não assinamos. Pusemos as nossas condições em relação à segurança e esperávamos uma resposta, pois não assinaremos o contrato sem nos ser dada a garantia de que os animais não vão para ali e passado pouco tempo terão problemas de saúde, uma vez que o terreno está localizado num aterro sanitário", explica Mafalda Ferreira.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da Câmara de Lisboa reconheceu que "o cartaz não deveria ter sido colocado", mas referiu que a autarquia tem "intenção de construir um abrigo no Vale do Forno" que possa dar "melhores condições" aos animais, como boxes térmicas.

Em vez de uma resposta às suas preocupações, a associação foi surpreendida ontem, segunda-feira, pelo cartaz "como se já tivéssemos assinado o contrato". "Tivemos logo sócios que nos questionaram, perguntaram-nos se tomamos uma decisão deste calibre sem os consultar. A Câmara de Lisboa também pôs em causa o bom nome da direção e a sua prática, algo que não podemos admitir", critica ainda.

A União Zoófila, que acolhe 600 animais e onde trabalham centenas de voluntários, exige a remoção do cartaz "altamente enganoso" e que "sejam retomadas as conversações para chegarmos a um bom porto".

Na publicação partilhada nas redes sociais, que já conta com mais de 800 partilhas, a associação sem fins lucrativos escreve que o outdoor "é uma represália à recusa da associação em assinar um protocolo de intenções com a Câmara de relocalização do seu abrigo, sem conhecer e acordar previamente as condições físicas, funcionais e jurídicas em que a relocalização teria lugar e as condições de segurança e saúde para as pessoas e para os animais do local em questão: um aterro sanitário com infraestruturas de gás metano, de lixiviados e de proteção danificadas".

Ainda segundo a associação, a autarquia lisboeta "ignora e desrespeita o trabalho que a União Zoófila e centenas de voluntários com a ajuda da sociedade civil fazem há muitas décadas na cidade de Lisboa, em prol dos animais domésticos vítimas de negligência e maus tratos". "Os cerca de 600 animais que protegemos não são veículo de propaganda política", escreve ainda.

PAN reage

O PAN já reagiu nas redes sociais. "Não foi firmado nenhum acordo entre a União Zoófila e Focinhos e Bigodes com a autarquia.Trata-se de um total abuso de poder, que serve apenas para fazer propaganda política e pressionar as associações a aceitarem a relocalização para este terreno, sobre o qual não conhecem ainda sequer as condições", criticou.