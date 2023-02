Viatura com vítima encontrada submersa em Lisboa

A Polícia Judiciária de Lisboa pediu à Polícia Marítima auxílio para detetar uma viatura com uma vítima no interior, que está submersa na Doca do Bom Sucesso em Belém, Lisboa.

A Polícia Marítima, através do Grupo de Mergulho Forense, localizou a viatura na manhã desta quinta-feira e vai agora retirar a vítima e o veículo ligeiro.

O pedido da Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga eventual crime neste caso, foi realizado na noite de ontem. Os mergulhadores da Polícia Marítima conseguiram detetar a viatura submersa no meio da doca durante esta manhã.

PUB

A investigação, apurou o JN, acredita que a viatura terá deslizado pela rampa utilizada pelas embarcações de recreio para o mar e sido levada pela maré para meio da doca.

Não é certo, porém, quando tal aconteceu, nem em que circunstâncias.