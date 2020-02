Viatura em despiste na Segunda Circular derruba dois postes e causa um morto

JN Hoje às 03:02 Facebook

Um acidente provocou um morto, ao início da madrugada desta sexta-feira, na Segunda Circular, em Lisboa. Uma colisão contra o separador central levou ao derrube de dois postes de iluminação sobre a faixa de rodagem.

O acidente ocorreu cerca das 00.40 horas, na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Aeroporto - Benfica, logo após a entrada da Alta de Lisboa e a chegar ao Campo Grande.

Uma viatura ligeira despistou-se e embateu no separador central, tendo provocado a queda de um primeiro poste de iluminação sobre as três faixas de rodagem do sentido contrário, Benfica - Aeroporto.

Esse candeeiro embateu sobre um autocarro da Rede de Expressos, que seguia em direção ao Norte do país. Apesar do impacto, o veículo pesado de passageiros não sofreu danos.

A mesma viatura ligeira colidiu depois contra um segundo poste de iluminação do separador central, projetando-o igualmente para as faixas de rodagem do sentido contrário.

Do aparatoso acidente há a registar uma vítima mortal, um jovem do sexo masculino que seguia na viatura que se despistou - o corpo foi projetado também para a faixa contrária devido à força do impacto, apurou o JN junto de fonte da PSP.

O trânsito esteve cortado durante mais de duas horas, devido ao acidente e ao facto de o corpo de a vítima mortal ter permanecido algum tempo na via.