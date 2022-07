VMER e quatro carros civis arderam em parque do INEM em Lisboa

Uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e quatro viaturas civis arderam, este sábado, no parque de estacionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica, no Lumiar, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros Lisboa.

No combate às chamas estiveram seis viaturas e 20 operacionais.

O alerta de incêndio, que já está em fase de rescaldo, foi dado às 11.40 horas.

De acordo com Edgar Ministro, chefe de turno no Regimento, a PSP encontra-se no local, não havendo para já qualquer informação sobre a origem do incêndio.