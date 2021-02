Sofia Cristino Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os dias são danificados "em média" 20 parquímetros, em Lisboa, por pessoas que tentam aceder às moedas. E por mês são vandalizados mais seis a oito, "incendiados ou por outros motivos", ao ponto de serem substituídos.

Este mês, por exemplo, foram queimadas duas máquinas de venda de bilhetes de estacionamento, em Alvalade e no Areeiro. No ano passado, nos meses de setembro e outubro, foram incendiados em média dois destes equipamentos por semana, avança a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) ao JN.

Em Arroios, em Lisboa, moradores garantem que, na última semana, foram destruídos mais parquímetros. Todos os meses, as queixas repetem-se. Só no ano passado foram danificadas 395 máquinas de venda de bilhetes de estacionamento e houve 4775 encravamentos, ou seja, foram colocados objetos nos parquímetros, como canetas, paus ou varetas, para roubar as moedas, em Lisboa. Em 2019 registaram-se mais atos de vandalismo (620) comparativamente a 2020 e menos encravamentos (3000). Substituir cada máquina custa 1500 euros à EMEL, revelou a empresa ao JN.

Nos períodos de confinamento, por causa da pandemia, quando o pagamento do estacionamento foi suspenso, verificou-se uma redução dos estragos. "O vandalismo severo é mais recorrente quando o estacionamento se encontra ativo", explica a EMEL. A empresa municipal diz que "encara com consternação estes atos de vandalismo, que têm causado danos consideráveis no património de Lisboa e congratula-se sempre que tais são devidamente punidos".

Em outubro de 2019, por exemplo, um suspeito por furto e dano de parquímetro, em São Domingos de Benfica, foi condenado a uma pena de prisão de cinco meses, substituída pela obrigação de prestar 150 horas de trabalho a favor da comunidade.