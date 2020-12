Vistorias a prédios contíguos ao edifício que ruiu em Lisboa continuam

Sofia Cristino Hoje às 10:14 Facebook

As vistorias aos edifícios contíguos ao prédio onde ocorreu uma explosão - incidente do qual resultou um morto e um ferido grave - no centro de Lisboa continuam esta manhã de segunda-feira.

Segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, "não há indicação de perigo de derrocada dos prédios adjacentes, mas será feita uma nova vistoria esta manhã por precaução".

"O edifício (que derrocou no domingo) foi "desmontado" em vários pisos e importa perceber se isso teve impacto no edificado adjacente", frisou o vereador esta manhã aos jornalistas.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, "mas tudo indica que se trata de uma fuga de gás", adiantou ainda.

Das 47 pessoas que ficaram desalojadas após a derrocada do prédio, 34 já regressaram a casa. As restantes 13 foram albergadas pela Autarquia e ao longo desta manhã continuarão a ser realojadas.

A noite foi longa para os Bombeiros Sapadores de Lisboa que estiveram à procura do jovem de 24 anos desaparecido desde a manhã de domingo. O corpo acabou por ser encontrado pelas 2.30 horas. "Estivemos várias horas, com um drone, a tentar perceber se a pessoa estaria do lado da Rua de Santa Marta ou do outro. Detetamos que estava na parte detrás do edifício", explicou Carlos Castro.

O jovem, baixista da banda Zarco e estudante de Letras, morava no primeiro andar do prédio.