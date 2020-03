Viver entre o lixo ao lado do luxo de Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 13:31 Facebook

Lixo à mistura com peças de vestuário sujas e gastas, eletrodomésticos e móveis partidos, uma casa de banho com baratas a correr pelas paredes e fezes pelo chão, que indiciam a presença regular de ratos no interior da casa.

Foi este o cenário que a equipa de Ação Social da Junta de Freguesia de Santo António (JFSA), em Lisboa, encontrou, há dias, no espaço onde vivia uma mulher de 53 anos, na Rua do Cardal de São José, paredes meias com a Avenida da Liberdade, a artéria mais luxuosa da capital.

Em apenas uma semana, foi o terceiro caso detetado pelos serviços da Junta. Um homem de 80 anos, na Rua Luciano Cordeiro, outro sensivelmente da mesma idade, na Bernardino Lima, foram encontrados a viver em condições semelhantes, naquela que é considerada a zona mais chique da capital e onde, nos últimos anos, se assistiu ao crescimento das vendas de apartamentos de alto luxo.