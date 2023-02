Viviam pelo menos 16 pessoas na casa atingida por fogo mortal em Lisboa

Adolescente e homem indianos morreram em incêndio na Mouraria. Imigrantes dormiam em beliches. Sobreviventes só escaparam após portas serem arrombadas.

O rés-do-chão que ardeu, no sábado à noite, na Mouraria, no centro histórico de Lisboa, albergava pelo menos 16 pessoas, de nacionalidade indiana, apurou o JN no local.

Os imigrantes residiam há cerca de três meses no espaço, ocupado na quase totalidade por beliches, sem janelas e com duas portas para a rua, aparentemente sem fechadura. Dois dos seus ocupantes, incluindo um rapaz de 14 anos, morreram. Os restantes só conseguiram escapar após populares, na sua maioria bengalis, e elementos dos bombeiros terem arrombado as portas.