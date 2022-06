Voos de Lisboa poderão ser desviados para Beja

Proposta do Aliança pretende aterragem "temporária" no Alentejo para evitar "colapso aéreo" e "prejuízos no turismo".

A Assembleia Municipal de Lisboa recomendou à Câmara de Lisboa o desvio "temporário" de voos com destino ao Aeroporto Humberto Delgado para o Aeroporto Internacional de Beja de forma a diminuir o "tráfego excedentário" que se tem registado na capital. Na proposta, assinada pelo deputado municipal do partido Aliança Jorge Nuno de Sá, pode ler-se que esta é "a única alternativa para evitar o colapso do acesso aéreo a Lisboa", provocado pelo "crescimento acentuado da procura".

A proposta do Aliança, aprovada ontem na Assembleia Municipal de Lisboa, pede à Autarquia que, "junto das companhias aéreas, dos operadores turísticos e da ANA - Aeroportos de Portugal, desenvolva todas as ações que tiver por adequadas no sentido de aliviar, no imediato, a pressão sobre o Aeroporto Humberto Delgado, procurando evitar o seu esgotamento e os inquantificáveis prejuízos que daí adviriam para o turismo e negócios de Lisboa". Para o Aliança, "se nada for feito, o esgotamento da capacidade aérea terá consequências muito negativas para a economia da cidade e da região", "um caminho previsivelmente sem retorno de perda de passageiros, afastados pela deterioração do serviço".