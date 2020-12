Whatsapp para facilitar vida dos lisboetas

Sofia Cristino Hoje às 16:04 Facebook

A Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, vai lançar na ferramenta de comunicação Whatsapp um serviço para estar "mais perto e facilitar a vida da população".

"Alguém vai na rua, vê um buraco no passeio e quer reportar essa ocorrência à freguesia passa a poder fazê-lo através do Whatsapp", exemplifica o presidente da Junta de Santo António, Vasco Morgado. Segundo o autarca, a freguesia que lidera será "a primeira do país" a ter este serviço, que ficará disponível no dia 1 de janeiro.

Comunicar ocorrências na via pública, marcar uma reunião na Junta de Freguesia ou pedir informações sobre os constrangimentos causados por um incêndio são algumas das funcionalidades da plataforma que a autarquia está a desenvolver.

Respostas para tudo

"Haverá um menu customizado, com respostas automáticas, e as mensagens serão encaminhadas para o departamento responsável. Se uma pessoa nos avisar de um buraco na estrada, por exemplo, saberá depois pela mesma via quando este foi arranjado", explica Vasco Morgado.

Este será mais um canal de comunicação e outra forma de dar resposta às várias solicitações dos lisboetas. "Quando há um incêndio os telefones da junta não param de tocar. Através do Whatsapp vamos informar dos cortes no trânsito causados pelo fogo. Muitas vezes perguntam-nos se há vagas para uma peça de teatro, esta será outra forma de responder. Se precisarmos de enviar uma mensagem de emergência utilizaremos todos os canais de comunicação, mas também este, que é mais próximo, o telemóvel está no bolso", esclarece o autarca.

"As pessoas já estão nesta rede social, que está a crescer bastante, e nós passaremos a estar também. O Whatsapp será o canal preferencial de comunicação para a freguesia", conclui.