Autarca de Loures diz-se "ciente e preocupado" com problemas na Urgência

O presidente da Câmara de Loures diz-se "ciente e preocupado" pelos episódios de fecho de Urgência Obstétrica no Hospital Beatriz Ângelo e avança que cabe ao Ministério das Finanças dar o aval para a admissão de mais médicos. Ricardo Leão recolheu da administração do hospital a informação de que "os concursos para a admissão de mais clínicos para o HBA já receberam o OK do Ministério da Saúde, permanecendo pendente a sua autorização por parte do Ministério das Finanças".

No Hospital Beatriz Ângelo, a Urgência de Obstetrícia esteve fechada durante o fim de semana, tendo reaberto já na noite de ontem, domingo. Ricardo Leão sublinhou que na origem do presente quadro estão dois fatores que ocorreram em simultâneo, médicos doentes com COVID e vagas por preencher no quadro de pessoal por saída de médicos.

A autarquia vai apresentar em reunião de câmara um documento, "contendo as preocupações sobre esta matéria, a consensualizar por todas as forças políticas, de modo a ser encontrada uma posição comum, forte, que chegue ao Governo e onde estarão refletidas as preocupações da Câmara e não só do presidente", afirma fonte oficial da autarquia ao JN.