Um bebé que completa dois anos no próximo mês caiu, esta sexta-feira de manhã, do segundo andar de um prédio na Rua de Macau, no Prior Velho, em Loures.

O menino foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos graves, assim como a mãe, que se "sentiu mal" ao ver o filho ferido, confirmou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP ao JN.