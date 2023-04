Bombeiro ferido em combate a incêndio em Loures 

Um bombeiro sofreu ferimentos graves numa perna no combate a um incêndio em mato em Camarate, Loures, na manhã desta sexta-feira.

O elemento da corporação de Camarate caiu e sofreu uma fratura exposta numa perna, informa fonte da Proteção Civil de Lisboa. Foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde permanece internado.

O alerta para o incêndio em Caniçais foi dado às 10.36 horas desta sexta-feira. Ao local acorreram os bombeiros de Camarate, que contiveram o incêndio e conseguiram extinguir as chamas perto das 12 horas.

A queda do elemento desta corporação ocorreu perto do fim das operações de combate às chamas, tendo sido transportado para o Hospital de São José com ferimentos considerados graves devido a uma fratura exposta numa perna.

Estiveram no local cinco viaturas dos bombeiros e da PSP com 15 operacionais, entre os quais a viatura dos bombeiros de resgate de animais. Foram recolhidos cinco gatos ​​​​​​​recém-nascidos com queimaduras. De acordo com a Intervenção e Resgate Animal, os animais foram transportados para o Hospital Veterinário da Universidade Lusófona.