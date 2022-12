Câmara de Loures quer estado de calamidade após estragos do mau tempo

JN/Agências Hoje às 15:00 Facebook

A Câmara de Loures vai pedir ao Governo para declarar o estado de calamidade no município, disse à Lusa fonte da autarquia, esta quinta-feira, na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo na noite de quarta para quinta-feira.

O município está a avaliar os danos nas infraestruturas e nas habitações em Loures, sendo que se registava até às 13.30 horas cerca de 25 pessoas desalojadas, e, deste grupo, seis passaram a noite no Pavilhão Paz e Amizade.

"Temos as equipas e os técnicos sociais da câmara a percorrer as zonas mais afetadas do concelho, que, em termos de habitação, foram Frielas e Santo António dos Cavaleiros", disse o presidente da Câmara, Ricardo Leão, em entrevista à RTP por volta das 13.30 horas.

O autarca explicou que se viveu em Loures uma noite que "há muito tempo" não acontecia e que, entre os 25 desalojados, a maioria encontrou uma solução, mas seis pessoas passaram a noite no Pavilhão Paz e Amizade, local disponibilizado pela Câmara de Loures para acolher quem teve de sair de casa.

De acordo com a avaliação dos danos em curso, Ricardo Leão admitiu alargar o espaço de acolhimento temporário de desalojados.

O mau tempo provocou estragos nas localidades atravessadas pela Estrada Nacional 8, que atravessa Póvoa de Santo Adrião (no concelho de Odivelas), Flamenga, Santo António dos Cavaleiros e Frielas (no concelho de Loures).

O presidente da Junta de Freguesia de Olival Basto/Póvoa de Santo Adrião, Rogério Breia (PS), disse esta manhã à Lusa que a EN8 está "praticamente intransitável", devido à presença de lama, lixo e caixotes.

Às 8.45, o município de Loures, no distrito de Lisboa, indicou na sua página de 'Facebook' o registo de cerca de 160 ocorrências e 22 desalojados devido à chuva forte da última noite.

Os distritos de Lisboa, Faro e Santarém estiveram até cerca das 2.30 horas de hoje em aviso vermelho, devido às previsões de chuva forte e trovoada, o mais grave de uma escala de três, e emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo.

Os 18 distritos de Portugal Continental encontram-se hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.