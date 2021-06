Condutor morre após ser projetado de carro que se despistou na CRIL

JN Hoje às 09:52 Facebook

Um homem com cerca de 40 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, após ter sido projetado do veículo que conduzia e que se despistou, à saída do Túnel do Grilo, na CRIL, em Loures.

Os bombeiros de Camarate foram ativados para o acidente às 7.22 horas, mas pouco havia a fazer para salvar a vítima, que, segundo apurou o JN, não teria o cinto de segurança colocado. "Apesar de todos os esforços e com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação não nos foi possível salvar a vítima tendo sido declarado óbito no local", escreve a corporação na página de Facebook.

No local, estiveram cinco viaturas dos bombeiros, 11 operacionais, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e a PSP.