Contentores e carros queimados durante a madrugada em Loures

Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários contentores do lixo foram esta madrugada incendiados na localidade de Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, causando a destruição de três carros, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

"Fomos chamados, pelas 1:30 horas (desta quarta-feira) devido a um incêndio em contentores e em veículos que estavam nas imediações", adiantou fonte do Cometlis.

Segundo a mesma fonte, as autoridades desconhecem os autores e as motivações para este incidente.

"Não sabemos se foi vandalismo. Não foi ninguém identificado, nem detido", acrescentou.