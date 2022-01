Desfiles do Carnaval de Loures cancelados

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

O Carnaval de Loures, no distrito de Lisboa, foi cancelado devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira a organização, admitindo, contudo, "algumas iniciativas" alusivas à época desde que com o acordo das autoridades de saúde.

"Face à situação pandémica atual, e porque a saúde pública está acima de tudo, tal como aconteceu em 2021, a Associação do Carnaval de Loures, em conjunto com a Câmara Municipal de Loures e Junta de Freguesia de Loures, decidiram cancelar os desfiles carnavalescos", lê-se num comunicado da organização.

A decisão é justificada com a necessidade de garantir a maior segurança a todas as pessoas que participam e assistem aos desfiles, tendo em conta que o evento origina uma "concentração de largas dezenas de milhares de pessoas".

"No entanto, como o espírito carnavalesco faz parte do ADN de Loures, em função da evolução da pandemia até ao final de fevereiro e das regras definidas, ou que venham a ser definidas pela DGS [Direção-Geral da Saúde], iremos avaliar a possibilidade de realizar algumas iniciativas que permitam lembrar a época carnavalesca, mas sempre em sintonia com a Proteção Civil de Loures e autoridades de saúde locais", lê-se na nota.

Nas últimas semanas foram também canceladas as festividades de Carnaval de Torres Vedras, Estarreja, Ovar e Loulé, por exemplo.

O Carnaval celebra-se este ano no dia 1 de março.