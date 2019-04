Autocarro incendiou-se em Bucelas e obrigou a corte da estrada nacional 116

Hoje às 14:15 Facebook

Um autocarro incendiou-se, ao início desta tarde de segunda-feira, na EN116, em Bucelas, no concelho de Loures, cerca das 12.25 horas. Uma das vias reaberta.

Segundo fonte da GNR de Bucelas, o sinistro não provocou feridos mas motivou o corte da estrada, nos dois sentidos. Uma das vias foi entretanto reaberta, disse ao JN fonte do Comando de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, com a circulação a fazer-se de forma alternada.

Cerca das 13.50 horas, o reboque estava já no local, para remover o autocarro da Rodoviária do Tejo, que se terá incendiado após um problema no motor. O veículo circulava sem passageiros.

Perante as evidências de falha mecânica, a Polícia Judiciária, normalmente chamada a intervir em casos de incêndios, não terá sido necessária, pelo que os trabalhos de remoção da viatura e reabertura total da via devem abreviar-se.

Acorreram ao sinistro 21 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros de Bucelas e de Fanhões, além da GNR.